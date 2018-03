Eesti orientalistid tähistavad Tartus aastapäeva

Kahepäevase konverentsi kavas on 15 ettekannet, mida on oodatud kuulama kõik huvilised. Laupäeval, 17. märtsil peetavad ettekanded on peamiselt pühendatud Linnart Mälli ja tema pärandi käsitlustele. Pühapäevase istungi ettekanded pakuvad ida klassika ja tänapäeva uurimise ja tõlgendamise üsna laia skaalat.

Eesti akadeemilise orientaalseltsi presidendi ja TÜ orientalistikakeskuse juhataja Märt Läänemetsa sõnul ei ole orientalistika olnud kunagi ülipopulaarne: «Keelte õppimine ning vajaliku metoodika ja kogemuse omandamine võtab ühel inimesel aega aastaid, kui mitte aastakümneid. Sellisele tööle pühendavad ennast vähesed. Aga hea meel on, et ka TÜ-s selliseid pühendunuid siiski on, nii Lähis-Ida kui ka Ida-Aasia alal, ning järjepidevus kõikide raskuste kiuste siiski kestab. Nende tekstide ja ideede mõju on aga oluline ka tänapäeval – kasvõi tänapäeva ühiskondlike muutuste mõistmisel ja hindamisel. Me ei saa mõista näiteks Hiina poliitilist käitumist või islami ideoloogiat, kui me ei tunne nende kultuuride tekstidesse talletatud ajalugu ja mõttemaailma. Klassikalised orientalistid on need, kes neid tekste ja ideid vahendavad.»