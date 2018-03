Galerii. Olümpiamängude näituse avamisel tutvustati hinnalist hokilitrit ja Saskia Alusalu vormi

Näitus õnnestus Koitmäe sõnutsi kiirelt kokku panna. «Kuraator ütles sportlastele enne mänge, et võtke kõik, mis vähegi võimalik, kaasa. Seetõttu ongi meil õnnestunud väga põnevaid esemeid saada. Näiteks leht sportlaste mobiilinumbritega kohapeal, mille küljes on isegi sama teip, millega ta ukse peal rippus,» rääkis Koitmäe. Kuigi esemete transpordiga muuseumisse oli palju sekeldusi, jõudsid kõik eksponaadid lõpuks kenasti kohale.

Põnevamatest esemetest tõi Koitmäe välja näiteks hokilitri jäähokifinaalist, millel on ka nii Saksamaa meeskonna treeneri kui Venemaalt pärit olümpiasportlaste treeneri autogrammid peal. «Ma ei taha ega julgegi selle litri hinda pakkuda. Kellegi pensionisambaga ehk võib võrrelda,» sõnas Koitmäe. Muuseumis saab vaadata ka ainsa olümpiakülas töötanud eestlasest vabatahtliku esemeid. «Kogus on ka muidugi tõrvik ja olümpiakülas kasutamiseks mõeldud rahatäht.»

Pärast näituse lõppu antakse laias laastus umbes pooled esemed tagasi. «Näiteks Martin Liiva mobiiltelefoni, mille ta sai olümpiamängudel osalemise eest, anname ilmselgelt tagasi. Inimene tahab seda ju mõned aastad veel kindlasti kasutada, ehk kunagi hiljem, kui tal seda enam vaja pole, annab muuseumile,» arutles Koitmäe. Lisaks olümpiasportlaste esemetele sai muuseumis näha ka olümpiateemalisele pildivõistlusele saadetud töid, mida on ühtekokku 1517. Kõikide ekraanil vahetuvate piltide nägemiseks tuleks varuda umbes kolm tundi, Koitmäe ütles, et on praeguseks umbes paarsada ära vaadanud.