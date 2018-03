Pärast 80-aastast pausi ilmub taas Eesti kirikuloo õpik

Kui eelmise, 1938. aastal ilmunud õpiku ainuautoriks oli tollane kirikuloo professor Olaf Sild, siis uue õpiku koostajaks ja toimetajaks on tänane kirikuloo professor Riho Altnurme. Raamatu autoreid on kokku 21: Tõnno Jonuks, Anti Selart, Tiina Kala, Inna Jürjo, Juhan Kreem, Jüri Kivimäe, Lea Kõiv, Piret Lotman, Andres Andresen, Mati Laur, Kristiina Ross, Ülo Valk, Urmas Petti, Riho Altnurme, Toomas Schvak, Toivo Pilli, Atko Remmel, Priit Rohtmets, Andrei Sõtšov, Toomas Abiline ja Lea Altnurme.

Õpiku koostaja-toimetaja, TÜ kirikuloo professor Riho Altnurme avaldab heameelt, et peale pikka vaheaega on võimalik tutvustada ka kaasaegset kirikulugu kajastavat kõrgkooliõpikut. «Tuleb tõdeda, et uue õpiku vaatenurk on võrreldes eelkäijaga märgatavalt muutunud. Kaasaegne käsitlus toob juurde eel- ja kõrvallugusid – kui võrrelda klassikalise kirikliku organisatsiooni ajalooga. Lugu algab arheoloogia tulemusi kasutava eelajalooga, pakub keeleteaduslikku vaadet piiblitõlke ajalukku, folkloristika vaadet rahvausundi uurimislukku ja lõpeb religioonisotsioloogilise pildiga tänapäeva religioossusest. 21 autori teadmiste abil on raamatusse koondatud asjatundlikud ülevaated erinevatest ajalooperioodidest ja erinevatest kirikutest. Lugeja, kellena on eelkõige mõeldud üliõpilast, peaks saama tervikliku ja tasakaalustatud käsitluse.»