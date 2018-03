Galerii: Tartu ettevõtlikud daamid tunnustasid edukaid naisi

Eduka daami tiitleid jagati tänavu välja kaks, mille pälvisid kirjanik Kristiina Ehin, kes ei saanud üritusel osaleda, ja ettevõtja Ruth Oltjer. Oltjer tõi auhinna saamisel välja, et kuigi ülikoolis on tudengite seas naisi meestest rohkem, kipub ettevõtluses vastupidi olema.

«Märgakem noori naisi, kelle silmis on säde ja rõõm. Üksi tipus on olla külm ja tuuline,» lausus Oltjer ning lisas tsiteerides Madeleine Albrgithi, et põrgus on eraldi koht neile naistele, kes pole teisi naisi aidanud.