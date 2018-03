Pardakaamera video: ohtlik möödasõit Jõhvi-Tartu maanteel lõppes seekord õnnelikult

Käesoleva aasta algus on liikluses olnud traagiline. Paljud on saanud liiklusõnnetustes raskelt viga ning traagilistes avariides on mitmed inimesed kaotanud lähedase. «See kurb statistika ja videos nähtud ohtlik möödasõit panevad kukalt kratsima ning muretsema, et ikka leidub juhte, kes liikluses lubamatult riskeerivad ning ohtlikke manöövreid ette võttes end ja teisi ohtu asetavad,» ütles Rätsepuu.

Riskeerival käitumisel liikluses, närvilisetel möödasõitudel ja lubamatult suureks kasvavatel kiirustel pole kohta turvalises liikluses. Möödasõit on ohtlik manööver ja kui see otsustatakse ette võtta, tuleb möödasõit planeerida ja ajastada täie tähelepanuga. Valesti valitud kiiruse, agressiivse sõidustiili ja hoolimatuse kõrval põhjustavad sageli õnnetusi just läbikaalumata möödasõidud. Neid tehakse veendumata, kas see on ikka turvaline. Näiteks möödutakse korraga mitmest sõidukist või autost, mis juba niigi kiirust ületab ning loodetakse pimesi, et kurvi või mäenuki tagant ei tule kedagi vastu.