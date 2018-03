Ametlik: Tartu ülikooli rektoriks kandideerivad Margit Sutrop ja Toomas Asser

Valimiskomisjoni esimees, TÜ molekulaarse taimebioloogia professor Hannes Kollist avaldas heameelt, et ülikooli valdkonnad on rektorikandidaatideks esitanud kaks tunnustatud professorit, kellel on mõlemal ka suur juhtimiskogemus. «Nüüd saavad kandidaadid asuda oma valimisplatvormi ülikooliperele tutvustama,» lisas Kollist.