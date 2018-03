Jaanus Järveoja sõnul tugineb meie praegune arusaam rahvuslipu värvidest suuresti Nõo kihelkonna kirikuõpetaja Martin Lipu luuletusele «Eesti lipp», kus on välja toodud sellised mõisted nagu taevas, muld ja helge tulevik. Seda tähenduslikum on asjaolu, et rahvusvärvide tõlgendamise üleskutse saab alguse suurkuju kodukandist.