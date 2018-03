Columbia ülikooli tudengid tahavad Eestit suureks teha

Eesti saavutused digitaalsete lahenduste väljatöötamisel on sedavõrd paeluvad, et New Yorgis asuva Columbia ülikooli tudengid on võtnud vaevaks meie edulugu uurida ning seda maailmale tutvustada. Mitmest rahvusest koosneva teadusrühma uurimistöö sai alguse mullu detsembris ning kestab selle aasta maikuuni. Eile jõudsid kümme edasipüüdlikku teadlast Tartusse, et näha kuidas e-riik ka päriselt toimib.