Keskkonnaamet andis teadusotstarbel maaülikoolile loa vähi võõrliikide pidamiseks

«Euroopas, sealhulgas Eestis, on loodust ohustavateks liikideks nimetatud kuus vähiliiki – signaalvähk, ogapõskne vähk, kitsasõraline vähk, marmorvähk, soovähk ja seni eestikeelse nimeta vähk Orconectes virilis. Kõik need võõrliigid ohustavad meie kodumaist jõevähki, tema elupaiku ja sealset vee-elustikku, olles agressiivsemad ja levitades kodumaise jõevähi jaoks surmavat vähikatku. Seetõttu on oluline võidelda võõrliikide leviku vastu meie looduses ja otsida lahendusi leviku tõkestamiseks,» lausus Eike Vunk, Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist.