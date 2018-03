Pauluse kirikus kõlavad senikuulmata teosed

Vastata oskavad Tartu muusikud, organist Elke Unt ja ooperilaulja, bariton Atlan Karp, kes on koostööd teinud kümmekond aastat ning nüüd kokku pannud põneva kavaga kontserdi.

Elke Unt on lubanud sel kontserdil ettekandele tuua 1920. aastatel Tartu muusikaelu suuresti mõjutanud Alfred Karindi senikuulmata teoseid, mis on hoiul ja varjul olnud käsikirjadena Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis.

Tänu Tartu Kultuurkapitali stipendiumile on Elke Unt võtnud neid teoseid otsida ja mängida. Kontserdil kuuleb suurteostena veel Peeter Süda tuntud Prelüüdi ja Fuugat g-molli ning Alfred Karindi harvaesitatavat 2. Orelisonaati.

Mõlemad sobivad suurepärasele Pauluse kiriku võimsale, sümfoonilisele ja värviderikkale uuele orelile, sest just seal kontsert eeloleval pühapäeval aset leiab.

Alfred Karindi õppis aastatel 1920 kuni 1927 kompositsiooni Heino Elleri juures ja orelit Johannes Kärdi juures. Tal oli Tartus mängida uhked romantilised suured orelid nii Tartu Maarja, Ülikooli kui ka Jaani kirikus. Kõik need orelid kahjuks hävinesid sõja käigus. Ka on kaotsi läinud see imetlusväärne töö, mida Karindi tegi nii üliõpilaskooride kui ka Tartu Maarja ja Ülikooli koguduste kooridega.