Emakeelt kujutati kunstide keskuse võistlusel 165 korral

Lapsed ja noored läkitasid töid 34 lasteaiast ja koolist, samuti saatsid laste joonistusi lapsevanemad. «Meil on väga hea meel, et konkurss osutus niivõrd populaarseks ja hõlmas tõesti kogu Eestit. Palju töid saabus lisaks Tartule ka näiteks Ida-Virumaalt ning kaugeim kool, kust laste joonistused meieni jõudsid, oli Emmaste põhikool Hiiumaal. Paljude tööde puhul oli näha, et lisaks heale teostusele mõeldi ka sõnumile ega unustatud ära huumorit,» sõnas kunstide keskuse koordinaator Margot Must.