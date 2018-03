Kontserdimaja uuendab lavatehnikat

Vanemuise kontserdimaja direktor Kulvo Tamra laskis käeulatusse lava kohal rippuvad 20-aastased metallstanged, millele on kinnitatud viis-kuus aastat tagasi uued valgustid.

Reede, 6. november 1998. «Kuigi Vanemuise kontserdimajas lõhnas eile öötöö järele ja asedirektor Kulvo Tamra lubas vajadusel oma seljaga ust piduliku publiku ees paar minutit kinni hoida, on kontserdimaja valmis ja avatakse täna,» kirjutas sellel tähtsal päeval ilmunud Tartu Postimees. Nüüd paistab 20. aastapäev ning välja on kuulutatud riigihange, et suvel ette võtta lavatehnika vahetus.