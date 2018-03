Maaülikooli juhtivteadur Aivar Leito märkis, et viimastel aastatel on esimesi talvituspaikadest naasnud sookurgi Eestis märgatud märtsi keskpaigas ning võimalik, et mõni lind ongi juba tagasi. Satelliitsaatjaga kurgedel läheb kodumaale jõudmisega siiski veel pisut aega, kuigi üheksast jälgitavast linnust seitse on rändega juba algust teinud.