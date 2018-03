Tartu sulgpallur jõudis Euroopa karikaetapil esikümnesse

«Jäin mänguga rahule. Suutsin mängu enda kontrolli ajal hoida ning eriti heameel on selle üle, et suutsin võrgus domineerida, mis tõi ka edu,» rääkis Kuuba pärast mängu. Sama vastasega on Eesti esireket kohtunud mitmel korral, kus esimeses viies mängus tuli tasavägise kohtumise järel vastu võtta kaotus.