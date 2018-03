Tippkarateka Marko Luhamaa: oluline on keskenduda tööle ja tulemusele mitte mõelda, küll siis tuleb ka tulemus

Nagu karates, on Marko Luhamaa ka ettevõtluses lati kõrgele seadnud. Autopesulas töötab ta selle ­­nimel, et pakkuda klientidele parimat tulemust.

