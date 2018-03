Hiljuti teatas Tallinna ülikool, et sulgeb soome keele ja kultuuri õppekava kulude kokkuhoiuks, millest algas arutelu tasuta kõrghariduse üle. Märtsi alguses ütles Tallinna ülikooli õppeprorektor Priit Reiska Vikerraadiole, et tasuta eestikeelne kõrgharidus on hakanud piirama ülikoolide tegevust.