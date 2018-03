Hunt kui sümbol uutes ja vanades hundinimedes

Tartus on ühe autokooli nimi Motohunt ja logol on hundi pea. Selleks võis anda inspiratsiooni hundi jõud ja kiirus, mis kantakse üle masinale. Võimalik on ka teine motiiv, mis on seotud juhiloa taotlejatega, eriti (noor)meestega, kes muunduvad autoga sõites werewolf'ideks.