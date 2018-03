Kirev galerii: Jõgeva kandi naised ajasid seelikud selga ja tormasid suusarajale

Täna keskpäeval kogunes Jõgevalt ligi kümne kilomeetri kaugusel asuvale Kuremaa terviserajale ligi poolsada lille löödud naist, et maha pidada 11. naistepäeva suusasõit. Tavaks on saanud, et sel sündmusel osalejad panevad endale seelikud või kleidid selga, parukad pähe ning teevad siis igaüks enda võimete kohase tiiru Kuremaa suusaradadel. Pärast on suusatajatele preemiaks väike suupiste.