Naiivsevõitu pala «Helista mulle mobiilile» aitas Estonia meeskvinteti võidule

Konkursi peapreemia võitnud meeskvinteti juhendaja Riivo Jõgi põhjendas kelmika tütarlastebändi loo valikut selliselt, et see sai hitiks selle sajandi alguses tema noorusajal ning seda lugu teavad ansambli Ice Cream lühikesest karjäärist hoolimata ka tänapäeva noored.

Samas lisas meeskvinteti juhendaja, et loo naiivsusest hoolimata pole seda omaaegset hittpala lihtne laulda. «Tegelikult on see lugu viie be-molliga ning see pole nii lihtne,» märkis ta.