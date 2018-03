Kiiruisutamine kogub populaarsust: Saskia Alusalu õe treeninggrupp kasvas sel aastal poole võrra

«Sügisel alustasime treeninguid viieteistkümne lapsega, aga nüüd on trennis juba kolmkümmend last,» sõnas Sandra Alusalu.

Põhjus, miks lapsi nii hulgakesi trenniga liitus, oli Sandra Alusalu sõnutsi selles, et Põltsamaa ühisgümnaasiumi uisuplats asub otse kooli kõrval ning kõik, kes mööda kõndisid, vaatasid, et uisutamine on päris põnev.