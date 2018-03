Eesti tippkiiruisutajad tegelevad hooaegade vahepeal sponsorite otsimisega

Peamiselt Saksamaal ja Austrias treeniv Marten Liiv lõpetas igati eeskujuliku uisuhooaja olümpiaga, kus tal õnnestus 1000-meetri distantsil välja sõita 18. koht.

Hooaegade vahele jääb veidi üle kuu aja, mil Liiv proovib tegeleda võimalikult palju muude spordialadega. «Peamiselt sõidan rattaga või mängin jalgpalli,» rääkis Liiv oma uisuhooaja vahele jäävast treeningplaanist.

Veel on üheks tähtsaks ülesandeks kahe hooaja vahepeal leida piisav hulk sportlasi, et uuele hooajale vastu minna. Välismaal treenimine ning võistlemas käimine on üpris kallis.

«Ma pole praegu uue hooaja eelarvet kokku löönud, seega ei oska öelda palju selleks raha kulub,» märkis Liiv.

Saskia Alusalu pärast edukat olümpiafinaali. FOTO: Sander Ilvest

Ka pärast olümpiat eestlaste jaoks rahvuskangelase staatusesse tõusnud Saskia Alusalu peab spordi kõrval samuti tegelema sponsorite otsimisega. «Nii paraku on, et headest tulemustest hoolimata tuleb sellega tegeleda. Tippsport on kallis,» tunnistas Alusalu.