Alo Mattiiseni muusikapäevad tõid Jõgevale üle neljasaja laulja

Vokaalansamblite konkursile tõmmatakse laupäeval küll joon alla, ent see ei tähenda veel Alo muusikapäevade lõppemist. Need jätkuvad esmaspäeval, 13. märtsil algava muusikanädalaga, mille käigus toimuvad huvitavad ja harivad kontserdid Jõgeva põhikoolis ja Jõgevamaa gümnaasiumis. Muusikapäevi, mis on pühendatud Jõgevalt pärit isamaalaulikule Alo Mattiisenile ja millel on aastate jooksul üles astunud paljud praegused eesti muusika olulised tegijad, korraldab MTÜ Tähetund koostöös Jõgeva kultuurikeskuse ja Jõgeva põhikooliga. Muusikapäevade kontserdid on vaba sissepääsuga ja neile on oodatud kõik muusikahuvilised.