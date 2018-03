Tönk tuleb mängu suvel Raadi lennukiangaaris, kaasas Trad. Attack!

Lavastuse «Eesti mängud. Tönk» pisikesed teabetrükised. FOTO: Kristjan Teedema

«Tönk on üks tegelane, kes erinevatel puhkudel – põhiliselt jõulude ajal – ilmub välja enamasti Lääne-Eestis ja saartel, aga nüüd siis ka Tartus,» ütles Jalakas. «Eesti mängud on inspiratsiooniallikas, mida ma olen elus varem kaks korda kasutanud.»

Kõigepealt, talvel 1991, tuli publiku ette «Eesti mängud. Kaelkirjak liigub edasi» ning seejärel, kevadel 1996, «Eesti mängud. Pulm».

Lavastaja sõnul on seekord vaatajate ees mitmeid rahvamänge, ja neid annab mitmeti tõlgendada. «Hästi palju on lavastuses indiviidi ja ühiskonna, üksiku ja üldise vastuolu,» lisas ta.

Ideest kasvab välja lavastus

Idee ansambliga Trad. Attack! lavastus teha tuli Eesti Kontserdilt. Muusikud kutsusid lavastajaks Jalaka. «Tänaseks on asi nii küpseks saanud, et me teame, mida me teeme, ja esimene prooviperiood on juba selja taga,» ütles Jalakas.

Raadi lennukiangaari valis mängupaigaks lavastaja. Muu hulgas selle pärast, et see on tema sõnul praegu veel suhteliselt anonüümne ruum.

Seesama koht sobib hästi ka ansamblile. «Me oleme oma eksistentsi ajal otsinud kontsertideks uusi kohti, ka selliseid, kus nii väga kontserte ei tehta,» ütles kitarrist Jalmar Vabarna. «Ise ei ole seal veel käinud, olen ainult pilte näinud, aga see, mis piltidelt paistab, on äge.»

Leiteni sõnul meenutab Raadi lennukiangaar talle Noblessneri valukoda, millest on praeguseks saanud tuntud kontsertide ja etenduste paik Tallinnas. «Näiteks 27. märtsil esietendub Berliini kontserdimajas «Aadama passioon», mis tuli kõigepealt välja Noblessneri valukojas,» ütles Eesti Kontserdi juht. «Uute, värskete ideede vormimiseks on teinekord just sellised ruumid ja hooned parimad.»

Leiteni sõnul ootab Eesti Kontsert lavastust «Eesti mängud. Tönk» vaatama kolleege Hiinast. Ei ole välistatud, et see lavastus läheb millalgi ka hiinlaste ette nende kodumaal.

Trupis bänd ja lavakunstikooli tudengid

Bändi kõrval on trupis Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli viimase kursuse tudengid, kes küll etenduste ajal on juba õpingud lõpetanud. Kunstnikud on Edith Karlson ja Kärt Ojavee, video teeb Martti Helde ja tehnilised lahendused leiab Enar Tarmo.