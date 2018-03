Rahvusülikool tähistab emakeelepäeva konverentsiga

«Emakeelepäeva konverents on ühelt poolt kingitus Eesti vabariigile 100. sünnipäeva puhul, teisalt aga meeldetuletus sellest, et kõigi siin maal elavate inimeste emakeel on ühtviisi oluline. Ühtlasi soovime konverentsiga näidata, et meil on väga suur osa välismaalasi, kes on eesti keele ära õppinud, ja selle üle on meil ainult hea meel,» sõnas humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop.