Tartu kunstimajas avatakse järgmisel neljapäeval kolm näitust

Kaisa Maasiku näitus käsitleb pere- ja lähisuhtevägivalla temaatikat läbi Eesti inimeste lugude. Galeriist saab ühine installatiivne kogemisruum, kus on võimalik mõtiskleda isiklike mälestuste üle.

Kadri Toom keskendub oma näitusel pindmisele, näilisele ning pidevalt muutuvale ruumile. Teosed on inspireeritud ekraanide intensiivsetest värvidest, kõrge resolutsiooniga maastikke kujutavatest taustapiltidest, peegeldustest, valguse lainetusest ning pinnapealsetest ja pinnaalustest struktuuridest.

Valitud kunstnikud moodustavad võrgustiku, risoomse välja, kus kõik osalised on väga erinevad – nad töötavad eri väljendusvahenditega, on eri vanuses ja vastandlike elukogemustega. Kõik tegelevad metsa maagiliste aspektidega, kuid teevad seda igaüks omal moel. Peaaegu kõik tööd on valminud spetsiaalselt selleks näituseks.