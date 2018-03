Tartumaa piirkonnapolitseinik Ville Räniki sõnul selgus, et Viljandimaalt Imaverre sõita soovinud veokijuhi juhatas navigatsiooniseade aga valele teele, mistõttu sattus ta oma autorongiga soovitud sihtkoha asemel aga Varnja alevikku Peipsiäärsele alale.

Mõistes, et on vales kohas püüdis mees oma autorongi tagurdades ja manööverdades tagasi õigesse suunda saada, ent ei märganud, et on tagurdamisega sattunud juba Peipsi järve jääle. Hakkepuidu koormat vedanud veoki haagis kukkus läbi järve jää ning rasket masinat enam sealt ise kätte ei saadud. Veoki tagasi teele saamiseks on välja kutsutud puksiirabi.

Ränik rääkis, et lisaks GPS seadme viperusele mängis järve sattumisel ilmselt oma osa ka mehel tuvastatud raske joove, mistõttu jätkus raskeveoki vette manööverdanud 48-aastase mehe sõit politseiautos Tartu arestimajja. Kohapeal tuvastati, et umbes viie meetri jagu vette tagurdanud haagisest silmnähtavalt midagi ei leki, ent info juhtunust edastati siiski ka keskkonnainspektsioonile.

Juhil mõõdeti kriminaalne joove ning juhtunu kohta on algatatud kriminaalmenetlus.

Haagis on järve viivas kanalis

«Järv on õnnetusepaigast u paarsada meetrit, aga kanal on kohe seal kõrval. Siin külas iga maja juurde tuleb kanal, ju ta siis lihtsalt ei näinud, ilmselt joobes pea ka natukene tuimestas teda,» ütles Mesi Tare kodumaja peremees Marko Mesi. Mehe sõnul tundub usutav väide, et eksituse põhjuseks võis olla GPS viga.

«See on Pärnu firma, kes läks sinna kanti tööd tegema ja (juht – toim.) lihtsalt ei orienteerunud. Keeras külast tulles valele poole, selle asemel, et pöörata vasakule, keeras paremale,» rääkis Mesi. Kui juht veast ükskord aru sai, siis mõtles ringi pöörata ja nii see õnnetus juhtus.

Mesi möönis, et juhil võis olla keeruline mõista, kuhu ta sattus, sest kõrge veetaseme tõttu on maa- ja veepiiri vahet raske märgata. «Aga mitte võimatu,» lisas ta.