Loodusmuuseumi huvipäeval tutvustatakse elu arengut Maal

Huvipäevast on oodatud osa võtma igas vanuses loodusesõbrad. Töötoas saab uurida kivistisi ja nende tekkimist ning otsida vastust küsimustele, kus neid Eestis kõige rohkem leidub ja miks see nii on. Muuseumi geoloogiasaalis saab minna rännakule Maa ajalukku, et uurida kõige põnevamaid paleontoloogilisi probleeme.