Tartu taotleb Euroopa kultuuripealinna tiitlit ellujäämise kunstidega

Pealkirja «Arts of survival» ehk «Ellujäämise kunstid» väljakuulutamisele järgnes sealsamas arutelu. Pealkirjatõlgendusi esitasid osaühingu Kino maastikuarhitekt ja Aparaaditehase loomenõukogu liige Karin Bachmann, Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba ja Tartu ülikooli õppeprorektor Anneli Saro ning Eesti kirjanike liidu Tartu osakonna esimees Berk Vaher, kes on ühtlasi kandidatuuriraamatu koostaja. Neid täiendasid arvamusavaldused, küsimused ja ettepanekud saalist. Kõlama jäi mõte, et «Ellujäämise kunstid» on oma mitmetitõlgendatavuse, üllatuslikkuse ja teravusega õnnestunud pealkiri.