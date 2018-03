Tallinna kultuuriklubi salongiõhtu jõuab Tartusse

Klubi leidis tee Tartusse, kuna mitu selle liiget on käinud aastaid pealinnas kultuuriõhtutel. «Kui nende inimeste visadus ja huvi on nii suur, siis miks ei võiks tallinlased leida maakaardilt üles ka Tartu,» selgitas Märt Treier, kes on ühtlasi üks sarja eestvedajaid. Ta lisas, et sedasi saavad üritusest osa ka teised tartlased, kelle väärtused ja huvid klubiliste omadega kattuvad. Järgmist BSK üritust võib Tartusse oodata ilmselt sügisel.

Professor Rein Taagepera kutsuti aga külaliseks, sest Treieri väitel on Taagepera elutöö nii kaalukas ja kirev, et ei olnud isegi mõttes, et temast ei saaks nende külaline. «Õnneks pidas ta pikema veenmiseta vajalikuks ja huvitavaks meiega kokku saada ja vestelda,» rääkis Treier.

Lisaks tubastele vestlusringidele rännatakse ka välismaal ja mööda Eestit. Näiteks on klubiliste hooaja avaüritus Hiiumaal.

Klubi, mis käib koos juba neljandat hooaega, sai nime hoopiski Vikerraadio muusikasaatelt «Beethoveni sõber», mida Treier kaks hooaega juhtis. «Saatel tekkis oma austajaskond ja hakkasimegi koos käima,» ütles Treier. Klubi käib koos, et arutleda intiimses õhkkonnas vahetult nii kultuuri kui ühiskonna üle. «Meie eripära ongi see, et keegi ei pea loengut, jutud räägitakse ära intensiivse vestluse käigus,» sõnas Treier. Seetõttu on külalisi palutud küsitlema ka Joonas Hellerma, Kaja Kärner ja Peeter Helme.