Jüri Kõre: hoolduskindlustus hoolekannet päästmas

Meie praegust hoolduse olukorda silmas pidades viib detailide kirjeldamine ilukirjandusse (ulmesse), nii et jätame need praegu kõrvale. Püüame pigem ennustada, mis võiks eelkirjeldatud süsteemi Eestis juurutamise korral poolehoidu leida või vastuseisu tekitada.

Esiteks, ega kindlustussüsteem kui selline ei garanteeri, et sissemakstud raha jõuab väljamaksetena kindlustatuteni. Kujukas näide on meie kõrged töötuskindlustusmakse määrad, väikesed hüvitised ja riigieelarve tasakaalustamiseks kasutatavad kopsakad reservid. Teiseks, sakslastega võrreldes 180 kraadi erinev arusaam heast ja õiglasest ühiskonnast. Teisisõnu väärtushinnangud.

Kõigil kindlustatutel on võrdne õigus hüvitisele, selle suurus sõltub hooldusvajadusest. Maksustamisel pole kodanikud võrdsed. Üldine maksumäär on 2,55%, lastetutel 2,8%. Sisuliselt on tegemist lastetusmaksuga. Ja see on nähtus, mis Eestis sootust, abielutust, lastetust varjamatult või maskeeritult propageeritavaid rühmi ja neid puššivaid poliitikuid ärritab rohkem kui härjavõitlus Hispaania või Portugali loomakaitsjaid.

Kolmandaks, meie praeguse pikaajalise hoolduse süsteemi sisemine tasakaalustamatus. Kuigi kõik põhiteenused (omaste-, kodu- ja institutsionaalne hooldus) on avaliku võimu hallata, ei käsitleta neid meie praktikas omavahel seotud süsteemina.

Koduhoolduse (k.a formaalne omastehooldus) ja institutsionaalse teenuse proportsioonid on meil ja Saksamaal sarnased – kahe kodus hooldatava isiku kohta üks hooldekodu klient.

Kui võtta arvesse koduhoolduse madalamat hinda, saaksime aga proportsionaalselt sama raha eest pakkuda võrreldes sakslastega rohkem teenuseid. Või senisest märksa paremat hooldust.

2002. aastal valitsuse heakskiidu saanud hooldusravivõrgu arengukavaga püüti hoolekandele kehtestada mingeid normatiive. Üldhooldekodu kohtade vajaduseks 2015. aastal saadi 3900. Praegune tegelik arv 8200 on prognoositust üle kahe korra suurem. Kui hooldusesse peaks näiteks sellest samast hüpoteetilisest kindlustusest tulema lisaraha, valatakse see otsekohe betooni.

Kui eemalt vaadata, võib taevas Saksamaa hoolduskorralduse kohal näida pilvitu. Kuid järjest kasvab nende sakslaste hulk, kes ei suuda hoolduse eest oma kodumaal maksta.

Ja viimaks süsteemi terviklikkuse küsimus. Seadusandjate üldiselt ebaleva hoiaku olukorras on kindlalt välja öeldud: kui juurutada hoolduskindlustus, siis mitte ühegi seni töötava süsteemi eeskujul. See meenutab pensionikindlustuse loomist, kui sakslastelt võeti üle ainult üks nende süsteemi element, esimene pensionisammas. Tulemus on eeskujust sama kaugel kui Maa Päikesest.

Saksa institutsioonid on meie omadega juriidilises mõttes üsna sarnased. Hooldekassad on nagu meie haige- või töötukassa avalik-õiguslikud, teenuseosutajad on nii tulunduslikud, mittetulunduslikud kui ka avalikud ettevõtted. Kuid nii nende omavaheline kui ka avaliku võimuga koostöö on märksa efektiivsem.

Tavapäraselt põhjendatakse meil ebavõrdsust teenuste kättesaadavuses, kvaliteedis ja hinnas killustatud omavalitsuskorraldusega. Saksa näide, kus umbes 200 hooldekassat hindavad ühtsete kriteeriumide järgi teenusevajadust, sõlmivad lepinguid 13 500 institutsionaalse ja ligikaudu sama arvu koduhooldusteenuse pakkujaga, tõestab, et ühtsetele kvaliteedinõuetele vastav teenusekorraldus on ka suure hulga osaliste olemasolu korral täiesti võimalik.

Oma panuse annavad selleks 40 sõltumatut järelevalveorganit, millesarnaseid meil pole ja ilmselt ei tule.

Samasugune ilusa nimega Centrum Indicatiestelling Zorg sõltumatu lüli on olemas ka Hollandi hoolekandes.