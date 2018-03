Ede Schank Tamkivi arutleb ERMi loengusarjas, kas teises maailma otsas eestlane olla on alati uhke ja hää

Tallinna ülikooli antropoloogia osakonna magistrandi Ede Schank Tamkivi ettekanne põhineb 2012.–2015. aastal tehtud välitöödel USAs Californias San Francisco lahe piirkonnas. Vaatluse all on tehnoloogiasektoris töötavad n-ö globaalsed eestlased, kes on saabunud USAsse viimase kümne aasta jooksul ning kes jagavad ennast kahe mandri vahel, pidades mõlemat koduks.