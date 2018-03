Aadu Polli: meil puudub plaan B

Polli ütles saatejuhi küsimusele vastates, et plaan B neil puudub ja seda pole investorid arutanud ka omavahel.

Ühtlasi möönis ta, et mõne sadama (näiteks Sillamäe) lähedale ei tuleks tehase rajamisest midagi välja, sest välismaised pangad ei annaks selleks laenu.

«Pole võimalik rahastada tehast, mis on konkurentsi mõistes ebamõistlikus asukohas, ma ei kujutaks ette krediidikomiteed, kes annaks raha projektile, mis on poolel tarneahelal konkurendi (st mõne Soome tselluloositehase - toim) hoovi peale. Pole võimalik rahastada tehast, mis on konkurentsi mõistes ebamõistlikus asukohas,» rääkis Polli.