Heiki Lill: kõrge aktsiisimääraga luksuskaup – lapsed

Kui trükkida Riigi Teataja otsingumootorisse märksõna «aktsiis», saab vastuseks 24 kehtivat tervikteksti. Kaks neist on seadused (pakendiaktsiisi seadus ning alkoholi- tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus), mille on välja andnud riigikogu.

Jääb üle 22 õigusakti, kuueteistkümne määrusega on panustanud rahandusminister, kahega sotsiaalminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja kommunikatsiooniminister ning vabariigi valitsus on panustanud kõik ühe määrusega.

Nende kahe seadusega määratakse ära, mida aktsiisiga maksustatakse, ja määrused annavad ülevaate, kuidas aktsiisi maksmisest pääseda, kaupa käidelda jne.

Eesti keele seletavas sõnaraamatus on seletatud aktsiisi järgmiselt: kaudne riigimaks, millega maksustatakse teatud valmistooteid, näiteks tubakatooteid, alkohoolseid jooke, vedelkütust.

Ah et miks jälle aktsiis? Alkoholi või kütuse? Ei! Mul on tekkinud veendumus, et Eestis on kõrge aktsiisimääraga maksustatud luksuskaup ka lapsed!

On tuludeklaratsioonide esitamise aeg ja püüdsin minagi aru saada, kui palju olen tulumaksu enam maksnud. Mõni aeg tagasi algasid tööelus segased ajad ja tundub, et tulumaksu arvestamises on saabunud veelgi segasemad ajad. Seega olen lasknud enda õnneks juba üsna pikalt ja lasen ka praegu tulumaksu arvestada esimeselt teenitud eurolt. Selleks et vältida ebameeldivusi ootamatu juurdemaksmisega.

Deklaratsiooni täites keerles peas: «Nii-nii: kodulaenu intressilt niipalju, laste koolituskuludelt (lastehoid, lasteaed, kool) naa palju, kaks last annavad ka vabastuse kokku ning koguneb üsna kobe summa.» Aga ei!

Ainuüksi Tartu lastehoiu ja lasteaia kohatasu on nii hämmastavalt suur, et see seab juba piirid. Ühe lapse kohatasu 2017. aastal oli 774 eurot (64,5 eurot kuus), teine laps on poole hinnaga, seega kahe lapse peale kokku 1161 eurot.

Tuleval aastal tuludeklaratsiooni esitades on see summa kahe lapse peale 1269 eurot (üks laps 846 eurot). Kes ei tea, siis suurim summa, millelt tulumaksu saab tagasi küsida (koolitused ja kodulaenuintressid), on 1200 eurot.

Kui soovida teise lapsevanemaga lasteaia ja lastehoiu kohatasu ära jagada, et saaks kodulaenu intresse täiel määral arvesse võtta, siis seegi on võimatu.

Seega saan sel korral kodulaenu intresse arvestada tulumaksuvabalt tervelt 39 eurot! Järgmisel aastal on Tartu lasteaeda kaht last saatva vanema tasutud lasteaiaarved ületanud üsna jõudsalt maksimaalse summa, mille pealt saab tulumaksu tagasi küsida! Ärge muude kuluartiklite peale mõelgegi.

Kui soovida teise lapsevanemaga lasteaia ja lastehoiu kohatasu ära jagada, et saaks kodulaenu intresse täiel määral arvesse võtta, siis seegi on võimatu. Nimelt üle 300 euro kodulaenu intressi nagunii arvesse ei lähe, seega saab kodulaenu intressilt maksimaalselt tagasi 60 eurot. No selge, eks kodu ongi natuke nagu luksuskaup ja ehk peabki olema justkui aktsiisiga maksustatud.