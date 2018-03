Olümpiasangari isa: meie ei ole Saskiat tippsportlaseks kasvatanud

Enne olümpia poolfinaalsõitu lootis Hannes Alusalu salamisi, et äkki läheb tütrel õnneks end finaali võidelda. Kui Saskia juba finaali jõudis, oli isa silmis tütre olümpiadebüüt igati õnnestunud.

Pereisa tunnistas, et ta pole eriline kiiruisuspetsialist ning ei osanud Saskia finaalsõidus teisel ringil tehtud rünnakust ning pea kogu võistluse liidripositsioonil olemisest esiti midagi arvata. «Saskia treener Tristan (Loy – toim) on väga tark mees ning mul jäi vaid sel hetkel loota, et nende võistlustaktika peab paika,» rääkis Hannes Alusalu.