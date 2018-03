Puu tänav tuleb tagasi ja avaturg nihkub edasi

Võidutöös on kõnealusesse kohta ehk Dorpati hotelli ja bussiparkla vahelisele alale kavandatud Emajõe kaldale paadisillad ja jalakäijate teed ja paarkümmend eriilmelist korrusmaja. Uus koht on ette nähtud ka avaturule, tulevikus peaks see asuma otse Turusilla kõrval.