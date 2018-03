Kõik see ja palju muud kuulub Läti kirjandus- ja muusikamuuseumi näitusesse «Eduards Veidenbaums – võimatu luuletaja». Saali sisenejal tuleb saabastele tõmmata kiled või panna jalga sussid. Põrandal on vaipkate. Sellele on kantud Tartu kesklinna kaart tänavatega, kus luuletaja on jalutanud, ja märgitud majad, kus ta on siin õppimise ajal elanud.