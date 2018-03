Stratosfääris käinud lipp otsib kodu

Mõte saata lipp 35 kilomeetri kõrgusele tekkis Ahhaa ekspositsioonijuhil Mihkel Sillal. Talle tundus see vääriline viis tähistada riigi 100 aasta juubelit. Ambitsioonika eesmärgi täitmiseks kasutati hea paisumisvõimega ilmaõhupalli – mida kõrgemale see tõuseb, seda mahukamaks muutub. Nii võis koos lipuga stratosfääri jõudnud kera olla enam-vähem sama suur kui mõni väiksemat sorti buss.

Teaduskeskuse juhataja Andres Juur tunnistas, et ettevalmistuste ajal kardeti kõige enam seda, et õhupall koos lipuga maandub lõpuks Venemaal, kust olnuks seda ilmselt üsna keeruline kätte saada. «Nädal enne lendu julgesime pakkuda, et sobiva ilma korral maandub see Põhja-Lätis,» sõnas ta. Lõpuks erineski lipu maandumispaik prognoositust vaid kümne kilomeetri jagu.