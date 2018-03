Loodusõhtul jagatakse soovitusi heaks erametsa majandamiseks

Loodusõhtul toob Rainer Kuuba näiteid sellest, kuidas erametsa majandada nii, et omanik oleks ise rahul ja ka loodus ei pea kannatama. «Tasahilju tegutsedes massi kätte ei saa, kuid see ei olegi eesmärk,» sõnas Kuuba.

Lageraietest ta enda erametsas päriselt loobunud ei ole, kuid neidki teeb ta nii, elurikkus säiliks. «Kui on lindude pesitsemisaeg, siis mina metsas saagi käima ei tõmba, võsasaagi ka mitte,» lisas ta.

Rainer Kuuba on töötanud spetsialistina Eestimaa looduse fondis ja Karula rahvuspargis ning pidanud metsakorraldaja ametit. Tal on magistrikraad maastikuökoloogias ning kõrgharidus metsamajandamises. Praegu töötab ta Võru instituudis. Ta on võtnud sõna ka viimase aasta jooksul toimunud metsateemalises debatis ning kaitsnud väärtusi, mis tõstavad esiplaanile metsa kui ökosüsteemi säilimise.