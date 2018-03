Tartu täitub Leedu kultuuriüritustega

Mitmekülgne programm algab 6. märtsil kell 18.15 Tartus humaniora valdkonna õppehoones (Jakobi 2–114) Vilniuse ülikooli võõrkeelte instituudi dotsendi Loreta Chodzkienė ingliskeelse avaliku loenguga «Discovering Lithuania». Tema teine loeng «Lithuania from an Outsider’s Point of View» toimub 8. märtsil kell 16.15 samas paigas.

Tartu ülikooli leedu keele ja kultuuri õppejõud ja tõlkija Tiina Kattel rõhutas, et 2018. aasta on oluline kõigile Balti riikidele, sest tähistatakse nende 100. aastapäeva.

«Kuigi Leedu riik on Eesti ja Lätiga võrreldes tunduvalt pikema ajalooga – Leedu suurvürstiriik loodi juba 1253. aastal –, on ka 16. veebruar 1918 leedulaste jaoks väga tähtis kuupäev. Nad nimetavad seda küll Leedu riigi taasloomise päevaks, kuid ega see midagi muuda. Oluline on see iga leedulase jaoks ning seda väärikat püha tähistati ja tähistatakse väga pidulikult. Nii pühendame meiegi seekordsed Leedu päevad Leedu vabariigi 100. aastapäevale ja 11. märtsi iseseisvuse taastamise päevale. Üritustele on oodatud kõik huvilised,» rääkis Kattel.