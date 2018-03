Tartu Uue Teatri «Praktiline Eesti ajalugu» pälvis žürii tähelepanu kostüümide eest, mille on kujundanud Kristiina Põllu, ja muusikalise kujunduse eest, mille on loonud ka ise etendustes osalevad ansambli Odd Hugo muusikud Rando Kruus (tagaplaanil vasakult) ja Oliver Vare.

Rahvusvahelisele teatripäevale, 27. märtsile on põhjust rõõmsa näoga vastu astuda ka Tartu teatrirahval. Eesti teatriliidu avalikustatud tänavuste aastaauhindade žüriide otsusel on võimalike saajate hulgas nii Tartu Uus Teater ja Vanemuine kui ka Must Kast. Mille eest? Selgub alljärgnevas ülevaates.