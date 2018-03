Tuhanded Eesti emad-isad ja va­­naemad-va­­naisad poevad viimasel ajal vaat et nahast välja, et leida kõikvõimalike suhtluskanalite kaudu nummerdatud kampaaniakleepse, mis käivad Epp Petrone hiljuti trükivalgust näinud uude lasteraamatusse «Meie Eesti». Pole palju öelda, et kleepsud on tõusnud juba omamoodi valuuta staatusesse.