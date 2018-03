Saja-aastane mees: mina ei karda enam surma

3. märtsil 100-aastaseks saanud Erdman Blank on oma elus palju maatööd teinud, aastaid karjalaudas töötanud. Ta ütleb, et ta lemmiktoit on leib, ja leiva peale sobib hästi soolast panna, näiteks kala. Kartuli-tangusupp on jälle kõige parem supp.