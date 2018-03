Laulu- ja tantsupeole pürib üle 6300 tartlase

Laulupeole on ennast kirja pannud 111 koori ja orkestrit, tantsupeole 107 tantsu- ja võimlemisrühma ning rahvamuusikapeole 6 erineva koosseisuga orkestrit ja ansamblit. Kokku soovib juubelipeole sõita 6354 tartlast. Võrreldes eeelmise peoga on lisandunud kolmkümmend üks tantsu- ja võimlemisrühma, kuus koori, neli rahvamuusikakollektiivi ja üks puhkpilliorkester. Sümfooniaorkestreid on endiselt kolm.

Uustulnukateks on Vanemuise teatri segakoor 116 lauljaga ja kammerkoor Kolm Lindu. Mõlema koori dirigendiks on Valter Soosalu. Tekkinud on ka kolm naiskoori - Kliinikumi naiskoor (dirigent Nele Valdru), Tartu haridustöötajate naiskoor (dirigent Katrin Aasmäe) ja kammernaiskoor Liivitar (dirigent Vaike Uibopuu).

Laulupeo puhkpilliorkestrite perre on lisandunud Tartu II muusikakooli orkester Gunnar Pettaigi juhatusel. Tantsupeo juurdekasv on kõige suurem ja see tuleneb peamiselt üldhariduskoolide ja erinevate klubide uute tantsu- ja võimlemisrühmade tekkest.

Tiigi seltsimaja koorimuusika peaspetsialisti Riho Leppoja sõnul näitab peole registreerunud kollektiivide arv, et laulupidude hällis Tartus on huvi isetegevusliku koori-, tantsu- ja orkestrikultuuri vastu jätkuvalt kõrge.

Tartlastest on laulupeo segakooride liigijuhiks Triin Koch, mudilaskooride dirigentideks Annelii Traks ja Vilve Maide. Värske TAM-i peadirigent Kuno Kerge on kutsutud juhatama meeskoore. Tantsupeol on tartlastest liigijuhtide assistentideks Marius Aave, Kärt Vuks, Kersti Kull ja Karel Vähi.

2019. aasta jaanuarist kuni maikuuni toimuvad maakondlikud eelproovid ja ülevaatused ning maikuu lõpuks on teada need kollektiivid, kes laulu- ja tantsupeole pääsevad. 2014. aasta peol osales Tartust 164 koori, orkestrit, rahvamuusikakollektiivi ning tantsu- ja võimlemisrühma.

XX tantsupidu toimub Tallinnas 2019. aasta 4. ja 5. juulil, peo idee autor ja pealavastaja on Vaike Rajaste. XXVII laulupeo kontserdid toimuvad 6. ja 7. juulil, peo kunstiline juht on Peeter Perens.

Paralleelselt Tallinna peoga käib aktiivne ettevalmistustöö ka Tartu laulupeoks. Tartu laulupeo muusikaline juht on Triin Koch. Juba 16. märtsil toimub Tartu laulupeo repertuaariseminar ja algab ka registreerimine peole. Tartu laulupidu, mis on pühendatud laulupidude 150. aastapäevale, toimub 2019. aasta 20.-22. juunil.