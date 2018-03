Liiga vara suletud siiber oleks naisterahvale äärepealt saatuslikuks saanud

Tõenäoliselt oli vingumürgistuse põhjustanud üle köetud ja vara suletud siibriga ahjust tuppa imbunud ving. Päästjad tegid elanikule ohutusalast selgitustööd, rõhutades, et iibrit ei tohi sulgeda enne kui puud on täiesti ära põlenud ning pärast ahju sulgemist on soovitatav ruume tuulutada.