Tartu ülikoolis tutvustatakse teaduse Oscareid

Breakthrough’ auhindu annab välja fond Breakthrough Initiatives eesmärgiga soodustada teadlaste tööd, et otsida elu väljaspool planeeti Maa. Programme ja auhindu tuleb omal algatusel Eestisse tutvustama fondi personaliülem Jamie Drew.

«Jamie tähelepanu pälvisime Luxembourgis uuskosmose konverentsil ESTCube’i projekti tutvustades,» märkis Eesti tudengisatelliidi sihtasutuse tegevjuht Kadri Bussov, kes lisas, et küllap nägi Drew seal, et Eesti arenevas kosmosetööstuses on potentsiaali osaleda fondi programmides ja võita auhindu.