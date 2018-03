Matemaatikalavastus teeb mitu üllatust

Vanemuine on oma uut lastelavastust «Viks ja Koba», mis tuli vaatajate ette esietendusena laupäeval Tartu mänguasjamuuseumi Teatri Kodus, kutsunud tegema mittevanemuislased. Et lavastaja ja osatäitjad on mujalt kui Vanemuisest, on teine üllatus, mis tabab teatrieluga kursis vaatajaid.