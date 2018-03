Pokumaal tulevad püsimetsa talgud

Seejuures, kuigi aasta on kestnud vaid paar kuud, on Pokumaal juba jõutud läbi viia kahed kolmepäevased talgud, kus eesmärgiks oli püsimetsa hooldamine. Kolmandad talgud on kavandatud ühepäevasena tuleval laupäeval.

Edgar Valteri sulest ja pintslist 1994. aastal ilmunud muhe Pokuraamat kirjeldas atsakate tarnamättakeste ehk pokude vahvat elu ja tegemisi, rõhutades looduse rüpes lihtsadele rõõmudele pühendumise olulisust. Selleks, et pokuidülli jagada, loodi Pokumaa sihtasutus ning asuti Lõuna-Eestisse rajama Pokumaad, et nii noored kui vanad saaksid imetoredate tarnamätastega lähemat tutvust teha. Lisaks Pokukojale ja kahele vanale taluasemele, on Pokumaal kümneid hektareid metsa. Pokumaa loomisel rääkis Edgar Valter metsast nõnda: «Puuko tahab lasta metsal endal otsustada kõige üle, mis temas toimub, ja püüab oma tegemistes metsaga ühist keelt leida. Puuko usaldab ja austab loodust. Ta teab, et see on tugevam ja targem, kui me arvata oskame. Ta teab ka seda, et mets suudab ise end kohendada ja enamikes hädades aidata, kui vaid inimene temaga mõistlikult ringi käib. Puuko teab sedagi, et mets peidab endas palju huvitavat, mis pealiskaudse ja kogenematu pilgu eest varjule jääb. Puuko abiga peaks mets end ka Pokumaa külastajaile avama.»