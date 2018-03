Tullio Ilomets: tselluloositehase plaan pani imestama

«See polnud üllatus, aga ma imestasin,» ütles Ilomets. «Emajõe vesikond, mida peetakse Eestis looduslikuks tuiksooneks, mida peame kaitsma ja mille seisund ei olegi väga hea, ja nüüd tahetakse veel üks lisasolgitootja juurde teha, mitte just solgi, aga kõige ohtlikumat liiki keemiatehas.»

Olgugi et tehnoloogia areneb ja võetakse tarvitusele säästlikumaid meetodeid, ei muuda see Ilometsa sõnul siiski tõsiasja, et tselluloositehas on keemiatehas. Ja ei saa paraku nii, et selline tehas on üksnes kasulik ja kahjulikke mõjusid pole.

«Üks suur keemiatehas, mis on üks hädaohtlikumaid tehaste liike keskkonnamõjude seisukohalt arvestades,» rääkis Ilomets. «Ei saa teha niisugust keemiatehast, millel ei ole üldse kahjulikke toimeid või probleeme, mis võivad teatud olukorras kahjustada ümbrust. Eriti, kui rehkendada seda, et Emajõe vesi ei ole heas seisukorras, kuid tehas hakkab oma osa sinna lisama.»

Ilometsa meelest on jäetud avalikkusele rääkimata mitmed teemad tehase rajamise kavatsuse juures. Näiteks see, kuhu lähevad jäätmed ja see materjal, mis tehasest nö praaki läheb.

«Aga esimene probleem on, et me ei tea, mida nad tahavad toota,» lisas ta. «Kas pikakiulist Kraft tselluloosi, kas hakkavad ka tallõli tootma? Kui pikakiulist tselluloosi, kas siis pleegitatud või pleegitamata, kui pleegitavad, siis millise tehnoloogiaga, kas klooroksiidiga, mis on kõige levinum, aga see on mürgine ja plahvatusohtlik, või mõne muu meetodiga? Nemad ei ole selle kohta ju ühtegi infot andnud.»

Niisiis selleks, et tehase mõjusid hinnata, peaks olema selge, milline on kasutatav tehnoloogia, peaksid olema andmed, mille põhjal hinnata. Praegu ei ole. Kuid probleem on olulise ja elulise tähtsusega.

Ilometsa vastus küsimusele, et kui üldse, kas oleks sobilikum rajada see tehas linnast allavoolu oli lühike: «Ta ei ole üldse soovitatav.»