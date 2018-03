Lennuõnnetus Tallinnas pani Tartu lennujaama proovile

Kui Nordica oli otsustanud, et lennukid suunatakse Tartusse, oli lennujaamal ettevalmistusteks umbes tund. Annuk ütles, et lennukite seisuplatsil kitsaks ei läinud, sinna mahtusid kõik ära. Ka muu, sealhulgas saabujate Tallinna sõidutamiseks busside tellimine läks ladusalt. Pisut ooteaega lisas aga see, et Kiievi lennukilt saabujatele tuli korraldada piirikontroll.