Luunja kasvuhoonetes nopitakse 2500 tonni kurki aastas

AS Grüne Fee Eesti on Eesti-Soome ühisfirma, mis asutati 1993 aastal endise Luunja sovhoosi Anne aiandi baasil. Ettevõtte põhitegevuseks on aastaringne kurgi, salati ja maitserohelise kasvatamine. Grüne Fee on Eestis tööandjaks rohkem kui sajale inimesele. Esimesena Baltikumis võttis ettevõte kasutusele tehnoloogia, mis võimaldab lisavalguse abil toota katmikalal köögivilja aastaajast sõltumata.